Куравлева выписали из Коммунарки

Актера Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели для реабилитации в другое медицинское учреждение. Об этом со ссылкой на сына актера пишет ТАСС.

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В начале января 85-летний актер Леонид Куравлев был госпитализирован в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. 12 января «Комсомольская правда» сообщила, что врачи выявили у Леонида Куравлева серьезное заболевание головного мозга.

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей», - пояснил сын актера.

По его словам, Куравлев был переведен в одно из медучреждений Москвы 22 января. При этом сын артиста не уточнил, в каком именно учреждении сейчас находится его отец.

«Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», - подчеркнул он.