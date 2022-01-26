Врач назвал срок работы онкокабинетов в российских поликлиниках

Онкокабинеты в российских поликлиниках будут работать до тех пор, пока их функцию полностью не возьмут на себя центры амбулаторной помощи (ЦАОПы). Об этом в интервью «Известиям» сообщил главный онколог Минздрава, директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Иван Стилиди.

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Он рассказал, что в России уже открыто более 400 ЦАОПов.

«Постепенно перейдем к такой форме работы, когда в них будет возможна не только максимально полная онкодиагностика, но и доступны некоторые опции лечения. До конца 2024 года осталось ввести в эксплуатацию еще около 140 ЦАОПов», — добавил онколог.

Также он назвал ориентировочный срок открытия всех центров амбулаторной помощи — конец 2024 года. По словам Стилиди, в ЦАОПах 90 процентов пациентов получат полноценное диагностическое обследование, поскольку центры организуются на базе многопрофильных клинических больниц, где есть КТ, маммография, эндоскопия и УЗИ. «Онколог определяет тактику и стратегию диагностики, затем ставит диагноз. А пациенту в этом случае не нужно бегать по разным адресам, чтобы вот тут он КТ сделал, вот тут маммографию. Нам важно максимально сократить время между подозрением на злокачественное новообразование и началом лечения», — объяснил академик.

Кроме того, власти проводят дооснащение региональных медорганизаций. За два года переоснащены 210 таких учреждений — закуплено и введено в эксплуатацию 9,1 тысячи единиц медицинского оборудования, для федеральных и региональных центров за три года закупили и запустили в работу 191 аппарат КТ и 95 аппаратов МРТ.