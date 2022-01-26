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3 часа назад

На территории детского сада в Москве поселились хищники

В столичном районе Марьино пара лисиц обосновалась на территории школы и детского сада на Мячковском бульваре. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

На территории детского сада в Москве поселились хищники
Фото: Московский комсомолецМосковский комсомолец

Сообщается, что хищники выглядят достаточно уверенно и спокойно перемещаются по району. Одна из лисиц при этом заметно прихрамывает. На кадрах видно, что животные бегают друг за другом во дворах жилых домов и на детской площадке образовательного учреждения.

По словам очевидцев, лисы, поселившиеся на территории детского сада, с наступлением вечера заснули на его территории.

Ранее дикую лису заметили на территории детского сада на Уссурийской улице. Сотрудники учреждения оперативно вызвали службу отлова.

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