На территории детского сада в Москве поселились хищники

В столичном районе Марьино пара лисиц обосновалась на территории школы и детского сада на Мячковском бульваре. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Сообщается, что хищники выглядят достаточно уверенно и спокойно перемещаются по району. Одна из лисиц при этом заметно прихрамывает. На кадрах видно, что животные бегают друг за другом во дворах жилых домов и на детской площадке образовательного учреждения.
По словам очевидцев, лисы, поселившиеся на территории детского сада, с наступлением вечера заснули на его территории.
Ранее дикую лису заметили на территории детского сада на Уссурийской улице. Сотрудники учреждения оперативно вызвали службу отлова.