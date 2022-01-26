На территории детского сада в Москве поселились хищники

В столичном районе Марьино пара лисиц обосновалась на территории школы и детского сада на Мячковском бульваре. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Сообщается, что хищники выглядят достаточно уверенно и спокойно перемещаются по району. Одна из лисиц при этом заметно прихрамывает. На кадрах видно, что животные бегают друг за другом во дворах жилых домов и на детской площадке образовательного учреждения.