Названы отличия лечения коронавируса у привитых и непривитых

Вакцинированные от COVID-19 люди также могут заразиться инфекцией, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Людмилу Лапу.

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По ее словам, при этом недомогание у них будет протекать иначе, чем у тех, кто не иммунизировался. Так, после прививки риск тяжелого течения заболевания практически исключается. При этом заболеть в легкой или средней форме все-таки можно.

Эксперт объяснила, что симптомы могут появиться те же, что и у непривитых: головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Однако у вакцинированных продолжительность заболевания будет короче.

«Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», - сказала Лапа.

Вакцинированный человек в случае заражения коронавирусом нового типа проболеет не более трех дней, тогда как непривитый чувствует недомогание как минимум десять дней.

«Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление», - отметила терапевт.