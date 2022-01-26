Гинцбург: необходимо вакцинировать 10 миллионов детей

За шесть месяцев в России нужно привить 10 миллионов детей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

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«10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19», — заявил ученый.

Он отметил, что исходит из научных предпосылок и практики применения вакцинопрофилактики как в России, так и во всем мире. Гинцбург подчеркнул, что прививать детей от COVID-19 необходимо. При этом эксперт отметил, что Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины от коронавируса.

Ранее в Московской области началась вакцинация подростков от коронавируса препаратом «Спутник М». Делать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет. Подмосковье получило уже 1,8 тыс. комплектов доз вакцины, которая уже поставлена в пункты вакцинации. Первые партии вакцины также поступили в Свердловскую, Новосибирскую, Иркутскую области.