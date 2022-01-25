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26 минут назад

Минцифры проверяет сообщения об утечке данных сервиса "Госуслуги стоп коронавирус"

Угроз для безопасности личных данных пользователей приложения "Госуслуги стоп коронавирус" нет. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает ТАСС.

Минцифры отреагировало на данные об утечке из "Госуслуг стоп коронавирус"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус", – сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в базе приложения персональные данные граждан не содержатся.

"При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", – добавили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей труднодоступных территорий России начнут загружаться в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг. Соответствующее постановление уже подготовлено российским правительством.

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