Минцифры отреагировало на данные об утечке из "Госуслуг стоп коронавирус"

Угроз для безопасности личных данных пользователей приложения "Госуслуги стоп коронавирус" нет. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает ТАСС.

"Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус", – сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в базе приложения персональные данные граждан не содержатся.

"При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", – добавили в Минцифры.