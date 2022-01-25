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21 минуту назад

Стало известно, кто чаще болеет коронавирусом

Чаще всего коронавирусом в России болеют подростки 15-17 лет и взрослые в возрасте 30-49 лет, минимальный прирост заболеваемости зафиксирован среди людей 65 лет и старше, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Стало известно, кто чаще болеет коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

«Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет», - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается во всех возрастных группах. При этом реже всего болеют люди в возрасте 65 лет и старше.

«Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом, для этого организовывается и принимается целый ряд мер в различных субъектах», - добавила Попова.

В России с начала пандемии зарегистрировано 11 млн 241 тыс. 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 10 млн человек, умерли почти 327,5 тыс.

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