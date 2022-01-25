Детям запретили посещать музеи и театры в Петербурге

«Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей», - говорится в сообщении на сайте Смольного.