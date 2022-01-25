Детям запретили посещать музеи и театры в Петербурге

Несовершеннолетним детям в Санкт-Петербурге запретят посещать культурные мероприятия. Соответствующие изменения в коронавирусное постановление №121 внесло правительство Петербурга.
Новые ограничения вводятся с 28 января по 13 февраля в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
«Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей», - говорится в сообщении на сайте Смольного.
Организации дополнительного образования переводятся в дистанционный формат. Ограничение не коснется кружков и секций, работающих на базе общеобразовательных школ.
Кроме того, вводится запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей до 18 лет, если они не были включены в календарные планы.
Уже действующие запреты продлеваются до 31 марта.
За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 9 722 заразившихся COVID-19 – это новый антирекорд с начала пандемии.