Кассационный суд подтвердил законность решения по квартире Баталова

Суд кассационной инстанции подтвердил законность судебных актов, принятых по иску прокуратуры Москвы в защиту нарушенных жилищных прав семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

10 января столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Наталии Дрожжиной, ее мужа Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова на общую сумму более 57 млн рублей.

Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а Бублий — в пособничестве мошенничеству и злоупотреблении полномочиями.