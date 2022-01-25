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1 час назад

Кассационный суд подтвердил законность решения по квартире Баталова

Суд кассационной инстанции подтвердил законность судебных актов, принятых по иску прокуратуры Москвы в защиту нарушенных жилищных прав семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Кассационный суд подтвердил законность решения по квартире Баталова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 января столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Наталии Дрожжиной, ее мужа Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова на общую сумму более 57 млн рублей.

Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а Бублий — в пособничестве мошенничеству и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что после смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова и дочь остались без наследства. Артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин получили право распоряжаться имуществом семьи Баталовых на основании договора пожизненного содержания с иждивением. Впоследствии вдова и дочь Баталова добились признания договора недействительным.

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