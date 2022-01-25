В МГУ назвали главный секрет способностей Тепляковой

Способности девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом, заявил заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов.

Фото: Первый канал/YouTube Первый канал/YouTube

«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и ее мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приемы – натаскивание памяти, которые сконструировал Евгений Тепляков», – заявил профессор News.ru.

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По мнению Асмолова, ситуация с Тепляковой является «трагедией потерянного детства», а поступление девятилетней девочки на факультет психологии психолог считает – «абсолютно неадекватным».

«Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин – российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт – прим. ВЗГЛЯД), это было бы другое. Девочку лишили детства», – рассудждает он.

Асмолов рассказал, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над девочкой, и та «восприняла трагедию Алисы Тепляковой как собственную».

По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза. По мнению психолога, нынешняя ситуация может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. При этом Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.

Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.

После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.