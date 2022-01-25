Тяжелобольная Терехова заразилась COVID

«Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Занесли. Но мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо. У нас ситуация другая, это Альцгеймер, и он прям накатывает так мощно, через три-четыре года ты человека не узнаешь. И говорят, что нежелательна смена обстановки», — рассказал сын актрисы.