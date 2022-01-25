Тяжелобольная Терехова заразилась COVID

Страдающая от болезни Альцгеймера звезда «Трех мушкетеров» Маргарита Терехова перенесла коронавирус. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал сын актрисы Александр.
По словам Александра Терехова, за его матерью ухаживают сиделки и родные не готовы отдать ее в специальный пансионат, так как это может серьезно ухудшить состояние.
«Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Занесли. Но мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо. У нас ситуация другая, это Альцгеймер, и он прям накатывает так мощно, через три-четыре года ты человека не узнаешь. И говорят, что нежелательна смена обстановки», — рассказал сын актрисы.
Ранее в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией был госпитализирован 85-летний актер Леонид Куравлев. 12 января «Комсомольская правда» сообщила, что врачи выявили у Леонида Куравлева серьезное заболевание головного мозга.