Умер писатель и журналист Владимир Губарев

Советский и российский писатель, журналист Владимир Губарев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает Союз журналистов России.

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Владимир Губарев родился 26 августа 1938 года в Могилеве. Окончил МИСИ имени Куйбышева в 1960 году, а в 1962-м вышла его первая книга «Дорогами Вселенной».

С 1966 года он писал в соавторстве с несколькими фантастами и художником Павлом Буниным под коллективным псевдонимом Павел Багряк.

Владимир Губарев работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», писал о науке, освоении космоса, геологии и природопользовании.

Он был одним из первых журналистов, 26 апреля 1986 года оказавшихся на месте Чернобыльской аварии, - всего через несколько часов после нее. Под впечатлением от трагедии Губарев написал пьесу «Саркофаг», позже поставленную в 56 театрах мира и получившую британскую театральную премию имени Лоуренса Оливье.

Владимир Губарев вел цикл передач «Реальная фантастика» на канале «Культура» и был членом редакционного совета журнала «Наука и жизнь».