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47 минут назад

Умер писатель и журналист Владимир Губарев

Советский и российский писатель, журналист Владимир Губарев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает Союз журналистов России.

Умер писатель и журналист Владимир Губарев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Губарев родился 26 августа 1938 года в Могилеве. Окончил МИСИ имени Куйбышева в 1960 году, а в 1962-м вышла его первая книга «Дорогами Вселенной».

С 1966 года он писал в соавторстве с несколькими фантастами и художником Павлом Буниным под коллективным псевдонимом Павел Багряк.

Владимир Губарев работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», писал о науке, освоении космоса, геологии и природопользовании.

Он был одним из первых журналистов, 26 апреля 1986 года оказавшихся на месте Чернобыльской аварии, - всего через несколько часов после нее. Под впечатлением от трагедии Губарев написал пьесу «Саркофаг», позже поставленную в 56 театрах мира и получившую британскую театральную премию имени Лоуренса Оливье.

Владимир Губарев вел цикл передач «Реальная фантастика» на канале «Культура» и был членом редакционного совета журнала «Наука и жизнь».

В прошлом месяце скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет.

Общество,Павел Бунин,Альберт Лиханов,Владимир Губарев,Лоуренс Оливье,Комсомольская правда,Наука и жизнь,
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