В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
12 минут назад

Глобальная борьба с коррупцией застопорилась из-за пандемии

Глобальная борьба с коррупцией испытывает определенные проблемы, пишет The Guardian со ссылкой на ежегодный доклад Transparency International (TI).

Глобальная борьба с коррупцией застопорилась из-за пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно отчету, 86% стран либо ухудшили ситуацию, либо не добились прогресса в решении этой проблемы, а многие правительства обвиняются в использовании пандемии коронавируса для подрыва прав человека и демократии.

По рейтингу TI, в тройку наименее коррумпированных государств в 2021 году вошли Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Худшие показатели же наблюдаются в Сомали, Сирии и Южном Судане. При этом среди государств, в которых коррупция повлияла на укрепление авторитарного режима правления, аналитики называют Турцию и Венгрию.

В докладе также подчеркивается, что одни из ведущих демократических стран, такие как США, Канада и Австралия, сталкиваются с ухудшением показателей по борьбе с коррупцией. В особенности это касается Соединенных Штатов, которые впервые не попали в топ-25 списка государств с лучшим индексом восприятия коррупции, опустившись на 27-е место в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в США предлагают объявить импичмент президенту Джо Байдену, подозревая главу государства в коррупции.

Последние новости
Общество,Джозеф Байден,The Guardian,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители