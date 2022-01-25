Сотни россиян застряли в Турции из-за непогоды

Более 350 пассажиров не могут вылететь из Стамбула из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Победа».

«В аэропорту Стамбул-Новый вторые сутки ожидают вылета, в том числе, и наши клиенты. Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолета, техника на летней резине застревала в сугробах. <…> Сейчас прогнозируют открытие дорог не ранее 13:00, мы принесли нашим клиентам завтрак. В стерильной зоне сейчас 370 клиентов "Победы"», - заявили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, где предложили питание. Кроме того, представители компании-перевозчика нашли для них гостиницы, но из здания аэропорта людей вызволить не удается в связи с перекрытием дорог.