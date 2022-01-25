Навального внесли в перечень террористов

Реестр террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом, пополнили Навальный, Соболь, Албуров и еще 19 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
"Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения ... Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения ... Гимади Вячеслав Ильич 29.03.1985 года рождения ... Албуров Георгий Валентинович, 09.10.1989 года рождения", - сказано в перечне на сайте ведомства.
Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. В настоящий момент Навальный уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Кроме того, заведены уголовные дела в отношении Соболь, Албурова и Гимади.
По мнению следствия, для расширения сферы преступной деятельности в 2017 году было создано общественное движение "Штабы Навального" (Экстремистская организация, запрещена в России) - оно действовало в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем движения был Волков, который представлял "Федеральный штаб" в Москве.
Как считает СК РФ, позднее, с 2014 по 2021 годы к сообществу присоединились Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.