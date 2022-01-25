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41 минуту назад

Навального внесли в перечень террористов

Реестр террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом, пополнили Навальный, Соболь, Албуров и еще 19 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Навального внесли в перечень террористов
Фото: ТАССТАСС

"Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения ... Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения ... Гимади Вячеслав Ильич 29.03.1985 года рождения ... Албуров Георгий Валентинович, 09.10.1989 года рождения", - сказано в перечне на сайте ведомства.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. В настоящий момент Навальный уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Кроме того, заведены уголовные дела в отношении Соболь, Албурова и Гимади.

По мнению следствия, для расширения сферы преступной деятельности в 2017 году было создано общественное движение "Штабы Навального" (Экстремистская организация, запрещена в России) - оно действовало в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем движения был Волков, который представлял "Федеральный штаб" в Москве.

Как считает СК РФ, позднее, с 2014 по 2021 годы к сообществу присоединились Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.

Общество,Георгий Албуров,Вячеслав Гимади,Иван Жданов,Ив Роше,Алексей Навальный,Леонид Волков,Росфинмониторинг,СКР,
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