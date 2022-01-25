12 837 человек с COVID госпитализированы в России

В России за последние 24 часа госпитализированы 12 837 человек с коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
По данным оперштаба, в пяти регионах страны произошло снижение количества госпитализаций, в 79 регионах их число увеличилось. За сутки выздоровело 26 404 человек, что на 21,6% больше по сравнению предыдущим днем.
Наибольший суточный прирост госпитализированных отмечен в Москве (+1126), на втором месте Московская область (+688), на третьем — Санкт-Петербург (+596). По данным оперштаба, доля попавших в столичные больницы составляет 5,9% от числа выявленных случаев.
Всего в России за сутки выявлено 67 809 новых случаев коронавируса, из них 18 935 приходятся на Москву. Умерли 681 человек. Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 68 регионах страны, сообщили в оперштабе.
Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре 2021 года были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. В связи с распространением нового штамма «омикрон» власти Москвы усилили проверки соблюдения противоэпидемических мер в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах.