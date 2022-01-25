12 837 человек с COVID госпитализированы в России

В России за последние 24 часа госпитализированы 12 837 человек с коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

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По данным оперштаба, в пяти регионах страны произошло снижение количества госпитализаций, в 79 регионах их число увеличилось. За сутки выздоровело 26 404 человек, что на 21,6% больше по сравнению предыдущим днем.

Наибольший суточный прирост госпитализированных отмечен в Москве (+1126), на втором месте Московская область (+688), на третьем — Санкт-Петербург (+596). По данным оперштаба, доля попавших в столичные больницы составляет 5,9% от числа выявленных случаев.

Всего в России за сутки выявлено 67 809 новых случаев коронавируса, из них 18 935 приходятся на Москву. Умерли 681 человек. Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 68 регионах страны, сообщили в оперштабе.