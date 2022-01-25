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21 минуту назад

СМИ сообщили о приостановке закупок "ЭпиВакКороны" на фоне больших запасов вакцин

С начала текущего года в регионы РФ, по данным СМИ, не поступали вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-H". Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на на реестр Росздравнадзора.

СМИ сообщили о приостановке закупок "ЭпиВакКороны"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения свидетельствует, что в большинство субъектов РФ последние партии Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря 2021 года. Сейчас не называются примерные сроки возобновления поставок вакцины против коронавирусной инфекции.

При этом производство вакцины "ЭпиВакКорона" осуществляется согласно утвержденным планам, пояснил представитель научного центра "Вектор". Также отмечается, что выпущенные в конце прошлого года четыре серии ЭпиВакКорона-H" находятся на складах производителей. Кроме того, представитель Минпромторга объяснил, что во всех субъектах России подготовлен "значительный запас" всех антиковидных вакцин.

Данные запасы рассчитаны на тот случае, если темпы вакцинации россиян возрастут в несколько раз. Ранее в России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

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