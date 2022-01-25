В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
28 минут назад

Названы самые прибыльные профессии для молодежи в России

Самую большую зарплату среди молодых россиян получают программисты, занимающиеся внедрением и сопровождением программ 1С, и инженеры-конструкторы, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Программисту 1С в Москве доступен доход от 170 тысяч рублей в месяц, а инженер-конструктор в Санкт-Петербурге может получать до 150 тысяч рублей ежемесячно.

Названы самые прибыльные профессии для молодежи в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

От соискателя на вакансию программиста 1С требуется знание основных бизнес-процессов, конфигураций 1С и языка запросов, а также умение программировать в управляемых формах и писать правила обмена данными. Специалист должен будет участвовать в проекте по переводу данных в новую конфигурацию, поддерживать и развивать учетную систему, реализовывать новые инструменты и консультировать пользователей. В обязанности инженера-конструктора входит создание рабочих чертежей и проведение расчета стоимости заказа. Компания будет компенсировать такому специалисту расходы на сотовую связь и бензин.

Среди самых прибыльных профессий для молодежи оказалась также позиция резчика по камню в Новом Осколе с зарплатой до 140 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен уметь работать с электроинструментом, быть коммуникабельным и готовым к обучению. Рабочие обязанности предполагают вырезание фигур из камня и своевременное выполнение заказов.

В Саратове до 130 тысяч рублей в месяц готовы платить ассистенту мастера по ремонту холодильников. От соискателя требуют технический склад ума, интерес к технике и ответственность. Кроме того, доход до 120 тысяч рублей предлагают работнику торгового зала в Новосибирске. Работодатель указал, что нуждается в ответственном и пунктуальном сотруднике.

В январе сервис также выяснил, какие профессии считают перспективными сами россияне. Абсолютным лидером стал IT-специалист — эту работу посчитали прибыльной 60 процентов опрошенных. 56 процентов респондентов также считают перспективной профессию врача, 44 процента — специалиста по нанотехнологиям, а 43 процента — вирусолога.

Общество,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители