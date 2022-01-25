Пока вы в маске: обнаружено неожиданное свойство алкоголя в борьбе с коронавирусом

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Ученые назвали алкогольные напитки, защищающие от коронавируса

Китайские ученые выяснили, какие алкогольные напитки могут снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Они даже провели исследование, в котором приняли участие 474 тысячи человек. Испытуемых разделили на три группы: непьющие, выпивающие алкоголь в прошлом и употребляющие до сих пор. Как сообщает РЕН ТВ, для изучения связи между употреблением алкоголя и риском заражения коронавирусом применили многофакторный регрессионный анализ, заключающийся в определении влияния нескольких факторов на зависимую переменную. Еще было продемонстрировано, насколько риск заражения зависит от количества выпитого алкоголя. Ученые обнаружили, что сильнее всего от коронавируса защищены люди, предпочитающие красное вино. При употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения инфекцией снижался на 17 процентов.

При омикроне выросла доля детей с коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что доля детей, зараженных коронавирусом, выросла при распространении штамма омикрон. Его слова передает РИА Новости. Горелов сказал, что среди зараженных COVID-19 доля детей составляет теперь 15 процентов. До появления нового штамма она не превышала 10-11 процентов, отметил специалист.

В ОП предложили освобождать простуженных россиян от работы без больничного

Простудившимся работникам следует предоставлять возможность в течение трёх дней лечиться дома самостоятельно, не оформляя при этом больничный. С таким предложением к министру труда Антону Котякову обратился первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он считает, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, возросшую из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. «Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трёхдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального «больничного» безо всяких санкций со стороны работодателя», — цитирует агентство его письмо на имя главы ведомства.

Врач раскрыл самые серьезные осложнения после COVID-19

Постковидный синдром встречается у 30–80 процентов переболевших коронавирусом, невзирая на тяжесть заболевания. О самых серьезных последствиях болезни агентству «Прайм» рассказал врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин. По его словам, проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19 связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими синдромами и развитием после болезни аутоиммунных патологий у людей, которые к ним предрасположены.

В Роспотребнадзоре назвали не болевших COVID-19 наиболее склонными к заражению "омикроном"