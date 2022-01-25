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51 минуту назад

Эпидемиолог назвал уязвимых для омикрона людей

Высокая предрасположенность к заражению омикроном есть у любого человека, который ранее не болел COVID-19. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию омикроном», - пояснил он.

При этом инфекционист обратил внимание на то, что, судя по опубликованным данным, может создаться впечатление о более легком течении болезни при заражении омикроном. Однако масштабы распространения вируса среди населения более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых пациентов вряд ли будет уменьшаться, считает он.

Также Александр Горелов предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом после появлении штамма «омикрон» возросла с 10-11 до 15%.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре 2021 года были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него.

На утро 24 января в России было выявлено 65 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, согласно последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, а доля омикрона и других штаммов - 48,1%. Омикрон зафиксирован уже в 64 регионах страны.

Общество,Видео,Александр Горелов,РАН,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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