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40 минут назад

Российских работников захотели тестировать на COVID дважды в неделю

Роспотребнадзор предложил тестировать работников на COVID-19 два раза в неделю. Ведомство подготовило проект рекомендаций для работодателей. Проверка работников, в том числе привитых и переболевших, будет проводиться в зависимости от размера штата компании. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на документ надзорного ведомства.

Российских работников захотели тестировать на COVID дважды в неделю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Планируется, что персонал в компаниях со штатом менее 500 человек будут тестировать дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Если число работников в организации от 500 до 100 человек, то анализы необходимо проводить раз в неделю. Крупные предприятия, в которых могут трудиться от 1 тысячи человек, будут обязаны проверять сотрудников как минимум раз в две недели.

Отмечается, что тестирование не затронет сотрудников, которые работают в удаленном формате. Но Роспотребнадзор рекомендует пройти эту процедуру всем людям, которые вернулись из отпусков, командировок и с больничных.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции. Результаты проверки должны появиться к 1 февраля. Уточняется, что правительство приступает к реализации плана по дополнительным мерам по борьбе с распространением в России «омикрон»-штамма COVID-19.

Общество,Михаил Мишустин,ФАС,Роспотребнадзор,
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