Российских работников захотели тестировать на COVID дважды в неделю

Роспотребнадзор предложил тестировать работников на COVID-19 два раза в неделю. Ведомство подготовило проект рекомендаций для работодателей. Проверка работников, в том числе привитых и переболевших, будет проводиться в зависимости от размера штата компании. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на документ надзорного ведомства.

Планируется, что персонал в компаниях со штатом менее 500 человек будут тестировать дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Если число работников в организации от 500 до 100 человек, то анализы необходимо проводить раз в неделю. Крупные предприятия, в которых могут трудиться от 1 тысячи человек, будут обязаны проверять сотрудников как минимум раз в две недели.

Отмечается, что тестирование не затронет сотрудников, которые работают в удаленном формате. Но Роспотребнадзор рекомендует пройти эту процедуру всем людям, которые вернулись из отпусков, командировок и с больничных.