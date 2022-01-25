Доктор Мясников раскрыл свое отношение к маскам

Теледоктор Александр Мясников выразил своё отношение к постоянному ношению медицинских масок. Врач считает, что носить их надо либо всем, либо никому, о чём заявил в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Телеведущий привёл в пример Францию, где уже два года ходят в масках. Стоит снять средство индивидуальной защиты, как тут же власти предъявляют штраф в €160. Но заболеваемость при этом только растёт.

Коронавирус передаётся не только воздушно-капельным путем, но и дыханием. Я, к примеру, болею «омикроном». Вышел из студии, а вы зашли и вдохнули — заболели, — пояснил Мясников, добавив, что маски не являются абсолютом.

По словам телеведущего, маска не может на сто процентов защитить от коронавируса.

Зачем носить маски? Если ты заболел, маска помогает не заразить других, но она создает ощущение ложной безопасности. Надо либо всем носить, либо никому, — сказал доктор.

В России с каждым днём увеличивается число заболевших «омикроном». Но при этом смертность от него снижается.

Я хочу надеяться, что «омикрон» — последний штамм коронавируса, который нам предстоит пережить. Новые штаммы развиваются по буквам греческого алфавита. Следующая за «омикроном» буква Пи. Я бы не хотел, чтобы пришел следующий штамм, хотя это, конечно, возможно, — прокомментировал ситуацию врач.

Мясников добавил, что сейчас происходит совершенно естественное развитие событий, которое многие учёные предсказали ещё два года назад. Речь шла о том, что в будущем появятся значительно более заразные, но менее болезнетворные штаммы, которые «выигрывают в скорости, но проигрывают в силе».

Правда, вмешалась «дельта». «Омикрон» — это ОРЗ. От него не умирают. Во Флориде один человек умер от этого штамма, не вакцинированный. Ну так даже от ветрянки умирает в год от тридцати до ста детей, — аргументировал теледоктор,