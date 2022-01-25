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34 минуты назад

Простуженных россиян предложили освободить от работы без оформления больничного

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Простуженных россиян предложили отпускать с работы без больничного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что эта инициатива призвана сократить выросшую нагрузку на медиков из-за эпидемии коронавируса.

«Врачи вынуждены тратить время и силы на оформление справок, которые фиксируют очевидное», — указал общественник, добавив, что в очереди к терапевту пациент может заразиться COVID-19.

Еще одним плюсом своей идеи он назвал экономию части средств фонда ОМС.

При этом Петров отметил важность того, чтобы работник в таком случае не подвергался каким-либо санкциям со стороны работодателя.

Ранее 25 января Роскомнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Согласно документу, частота проверок будет зависеть от размера штата. Так, дважды в неделю тестировать сотрудников предложили в тех компаниях, где работает менее 500 человек. В организациях с размером штата от 500 до 1000 человек анализы будут брать лишь раз в неделю. Предприятиям, на которых работает более 1000 человек, надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

Отмечается, что процедура не коснется сотрудников на удаленной работе. Однако ее придется провести для всех, кто вернулся из отпусков, командировок и с больничных.

Общество,Антон Котяков,Владимир Петров,Роскомнадзор,
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