Простуженных россиян предложили отпускать с работы без больничного

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он пояснил, что эта инициатива призвана сократить выросшую нагрузку на медиков из-за эпидемии коронавируса.

«Врачи вынуждены тратить время и силы на оформление справок, которые фиксируют очевидное», — указал общественник, добавив, что в очереди к терапевту пациент может заразиться COVID-19.

Еще одним плюсом своей идеи он назвал экономию части средств фонда ОМС.

При этом Петров отметил важность того, чтобы работник в таком случае не подвергался каким-либо санкциям со стороны работодателя.

Ранее 25 января Роскомнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Согласно документу, частота проверок будет зависеть от размера штата. Так, дважды в неделю тестировать сотрудников предложили в тех компаниях, где работает менее 500 человек. В организациях с размером штата от 500 до 1000 человек анализы будут брать лишь раз в неделю. Предприятиям, на которых работает более 1000 человек, надо будет проверять работников минимум раз в две недели.