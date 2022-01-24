Коронавирус пробудил ретровирусы внутри человека

Коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать серьезные хронические заболевания в результате пробуждения спящих ретровирусных последовательностей в геноме человека. Об этом говорится в статье группы ученых из Франции, Испании и Мексики, пишет «Лента.ру».

В ходе исследования ученые выяснили, что S-белок коронавируса может активировать в клетках крови ген эндогенного ретровируса человека (HERV), который кодирует белок ENV, участвующий в сборке вирусных оболочек.

Активность этого гена ранее связывали с тяжелым респираторным дистресс-синдромом у пациентов с SARS-CoV-2, однако механизм его действия оставался неизвестным.

В ходе эксперимента ученые добавили рекомбинантный S-белок в культуру мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с SARS-CoV-2 и заметили активацию гена HERV у 20-30% с COVID-19. По мнению исследователей, это может указывать на генетическую предрасположенность среди инфицированных к активации ENV и респираторному дистресс-синдрому.

Известно, что более одного процента человеческого генома представляет собой остатки ретровируса HERV-W, часть которых при активации могут приводить к различным заболеваниям, в том числе рассеянному склерозу.