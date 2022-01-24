Тиктокерша привела домой медведя. Видео

Блогерша из Мытищ Валерия Татаринцева (известная как Лера Изумруд) показала, как приводит в квартиру медведя. Ей он понравился, а прокуратуре — нет, ведомство начало проверку. Об этом сообщает "Фонтанка" .

Видео ранее появилось на странице 21-летней девушки в TikTok. Она рассказывала, что заказала животное в подарок для годовалого сына. «Какой же он классный и добрый», — восхищалась она медведем, с которым даже успела поиграть.