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50 минут назад

В России разрешили испытания вакцины от COVID для детей

Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 для детей, разработанной центром им. Гамалеи. Об этом со ссылкой на реестр разрешений на проведение исследований пишет ТАСС.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что у детей очень низкий иммунитет против коронавируса. Она также напомнила, что наиболее активно COVID-19 распространяется среди невакцинированных групп населения, в том числе и среди детей.

По данным реестра Минздрава России, исследования вакцины от коронавируса для детей начнутся 24 января на базе трех московских медучреждений: Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. В них должны принять участие 2,2 тыс. пациентов.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», - отмечается в реестре.

Проведение трех фаз исследований планируется завершить 31 декабря 2023 года.

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Ранее в гражданский оборот поступили две партии вакцины «Спутник М» для подростков. Вакцина будет применяться для профилактики инфекции у детей от 12 до 17 лет. Препарат зарегистрировали в Минздраве РФ 24 ноября 2021 года.

Общество,Видео,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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