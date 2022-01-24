Знакомый раскрыл местонахождение Куравлева

«Я понятия не имею, где он. Я лишь слышал историю про хоспис. То, что он был в пансионате восстановительном — это точно. Я разговаривал с врачами из этого пансионата. И то, что после этого его с температурой без обнаружения ковида увезли в Коммунарку, это тоже точно. Дальнейшие следы, как говорится, теряются. Ничего вам сказать не могу», — сказал Инин.