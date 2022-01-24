Знакомый раскрыл местонахождение Куравлева

Писатель Аркадий Инин прокомментировал информацию о переводе актера Леонида Куравлева в хоспис. В беседе с РИА ФАН, он заявил, что до госпитализации в ковидное отделение больницы Коммунарке он находился в восстановительном пансионате, а вот текущее местонахождение артиста ему неизвестно.
«Я понятия не имею, где он. Я лишь слышал историю про хоспис. То, что он был в пансионате восстановительном — это точно. Я разговаривал с врачами из этого пансионата. И то, что после этого его с температурой без обнаружения ковида увезли в Коммунарку, это тоже точно. Дальнейшие следы, как говорится, теряются. Ничего вам сказать не могу», — сказал Инин.
Он добавил, что у него нет выхода на дочь Куравлева, а потому связаться с ней он не может. Сама же женщина на звонки журналистов пока тоже не отвечает.
Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. Позднее у актера обнаружили тяжелое поражение мозга. 85-летний мужчина страдает от цереброваскулярной болезни, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга, что вызывает распад психики, нарушения памяти, речи и глотания пищи.
Позднее в СМИ появились сообщения, что Куравлева перевели в один из московских хосписов, однако официального подтверждения этой информации пока нет.