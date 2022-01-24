В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
33 минуты назад

Иммунолог назвал сроки окончания пандемии

Врач-иммунолог, специалист по опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса завершится в течение 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Иммунолог назвал сроки окончания пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это [пандемия] закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», - заявил ученый.

По его мнению, заострять внимание на максимальных показателях новых случаев коронавируса не стоит. Главным Жемчугов назвал выявление вируса на ранних сроках - это позволит разгрузить системы здравоохранения.

Основной задачей нового омикрон-штамма Жемчугов назвал массивный «засев» планеты, но без множества жертв. В будущем вирус найдет нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет.

Ученый также отметил, что прогнозировать длительность волны омикрон-штамма в России сложно. Это связано со «специфическими транспортными связями» внутри страны, в основном идущими через Москву.

Омикрон-штамм начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге, сейчас он встречается в большинстве стран. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что во второй половине января в столице доминируют случаи заболевания омикрон-штаммом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходились на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон и другие варианты. В целом омикрон выявлен более чем в 40 регионах страны.

Член РАН, профессор Института молекулярной биологии Петр Чумаков отмечал, что волна омикрона в России будет длиннее, чем в Европе из-за большей площади и неравномерной плотности населения. В Москве, по его мнению, заболеваемость пойдет на спад к середине февраля.

Общество,Петр Чумаков,Владислав Жемчугов,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители