Иммунолог назвал сроки окончания пандемии

Врач-иммунолог, специалист по опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса завершится в течение 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это [пандемия] закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», - заявил ученый.

По его мнению, заострять внимание на максимальных показателях новых случаев коронавируса не стоит. Главным Жемчугов назвал выявление вируса на ранних сроках - это позволит разгрузить системы здравоохранения.

Основной задачей нового омикрон-штамма Жемчугов назвал массивный «засев» планеты, но без множества жертв. В будущем вирус найдет нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет.

Ученый также отметил, что прогнозировать длительность волны омикрон-штамма в России сложно. Это связано со «специфическими транспортными связями» внутри страны, в основном идущими через Москву.

Омикрон-штамм начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге, сейчас он встречается в большинстве стран. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что во второй половине января в столице доминируют случаи заболевания омикрон-штаммом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходились на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон и другие варианты. В целом омикрон выявлен более чем в 40 регионах страны.