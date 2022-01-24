Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отъезд дипломатов США из Киева напоминает ему эвакуацию американцев из Кабула .

«Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», - написал Соловьев у себя в Telegram.

Так Соловьев прокомментировал новость газеты ВЗГЛЯД о том, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины. При этом европейские дипломаты уезжать не собираются, заявил главный евродипломат ЕС Жозеп Боррель.