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25 минут назад

Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отъезд дипломатов США из Киева напоминает ему эвакуацию американцев из Кабула.

Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», - написал Соловьев у себя в Telegram.

Так Соловьев прокомментировал новость газеты ВЗГЛЯД о том, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины. При этом европейские дипломаты уезжать не собираются, заявил главный евродипломат ЕС Жозеп Боррель.

Ранее стало известно что Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину.

Общество,Жозеп Боррель,Владимир Соловьев,Госдеп США,ЕС,Деловая газета "Взгляд",
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