«Главclub» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

Концертной площадке «Главclub» на ул. Орджоникидзе грозит закрытие на 90 суток за нарушение мер эпидбезопасности. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

«Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения концертными площадками режима повышенной готовности были выявлены нарушения во время концерта Ssshhhiiittt! в клубе «Главclub», который расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 11», - сказал он.

Было установлено, что посетители не соблюдали дистанцию и не носили защитные маски, уточнил Романов.

«Одновременно на концертной площадке, по визуальной оценке, находилось более 2 тыс. человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», - отметил инспектор.

Он напомнил, что за выявленные нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тыс. руб. Предприятию может грозить штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.