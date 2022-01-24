Около 20 регионов ввели ограничения из-за омикрон-штамма

Власти почти 20 регионов России с 24 января вводят ряд ограничений, в том числе перевод на удаленку и отмену массовых мероприятий, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, следует из информации, предоставленной ТАСС из регионов.

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С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 11,1 млн человек, при этом за последнюю неделю подтвердили свыше 304 тыс. случаев заражения - почти вдвое больше, чем за предшествующие семь дней. Новый омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется по России. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" в стране были выявлены 6 декабря 2021 года у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР. По последним данным, этот штамм зафиксирован в 64 регионах страны.

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Дистанционное обучение для школьников, удаленка для работников

Одной из самых распространенных мер по борьбе с новым штаммом коронавируса стало предписание властей работодателям перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областях и Ингушетии. В Калужской области на удаленку должны уйти работники в возрасте 60 лет и старше. Саратовские власти ограничат работу для сотрудников старше 65 лет, но только в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием жителей, например, в домах-интернатах для престарелых, которые с 24 января будут закрыты для посетителей. Работодателей в Ивановской области обяжут перевести на удаленку всех сотрудников, за исключением тех, чье личное присутствие на рабочем месте необходимо для функционирования организации.

В Чувашии губернатор Олег Николаев призвал перевести на удаленку максимальное количество работников, чтобы "минимизировать потоки, в том числе в общественном транспорте". До 50% сотрудников уйдут на удаленку в Крыму, Калининградской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). На Ямале с 24 января будет организовано дистанционное обучение для школьников. Во время учебы из дома детям будут доставлять продуктовые наборы. До двух недель на домашнем обучении будут находиться школьники Орла, Улан-Удэ, Якутска, Сургута и Югорска.

Организация досуга

В Уральском федеральном округе (УрФО) полный запрет на проведение массовых мероприятий вводят только в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом при наличии ковид-сертификата и с загрузкой на 50% в округе разрешается работа кинотеатров, детских развлекательных центров и комнат. Такое же снижение заполняемости театров и кинотеатров будут требовать с 24 января в Воронежской области. В Орловской области детские комнаты и фудкорты будут закрыты полностью.

Другие ограничения

В Крыму с 24 января людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома. Последний раз такая мера вводилась в регионе в октябре 2021 года. В Кузбассе спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, в Омской области детские спортивные соревнования отменят. Как отметил губернатор региона Александр Бурков, это сделано для снижения контактов между разными возрастными группами. На Ямале компаниям ТЭК рекомендовали обеспечить диагностику коронавируса среди работников.