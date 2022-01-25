Участник Высшей лиги КВН умер в 29 лет

В Бурятии умер участник Высшей лиги КВН и редактор «Клуба веселых и находчивых» Булат Будацыренов. О кончине Будацыренова в Facebookсообщил его коллега и активист КВН в Бурятии Чингис Болотов.

Фото: соцсети соцсети

«Скоропостижно скончался Булат Будацыренов», — написал Болотов. Кавээнщик ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Причина смерти не сообщается.

Как отмечается в публикации, Будацыренов играл в команде КВН «Пушкина, 8», был чемпионом Бурятии в 2012 году, вице-чемпионом лиги КВН «Азия» в Красноярске, чемпионом Премьер-лиги КВН. Он также участвовал в играх Высшей лиги в Москве. Помимо того, Будацыренов был редактором игр КВН на бурятском языке.

«Булат — автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шуток, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех», — подчеркнул Болотов.

Он также добавил, что прощание с Будацыреновым пройдет 25 января.