В интернете ее уже окрестили «мать года».

В Комсомольске-на-Амуре мама искупала ребенка в крещенской проруби против его воли. Видеоролик об этом разошелся по соцсетям.

В ролике мы видим, как тепло одетая женщина подводит к проруби раздетого мальчика лет семи и пытается заставить его окунуться в воду. Ребенок плачет, вырывается, кричит, что не хочет этого делать.

Тогда мама обращается к спасателям, дежурившим у проруби, и просит их помочь ей. Двое сотрудников МЧС и еще одна женщина хватают мальчика за руки и трижды погружают его в воду. Мальчик визжит, мать говорит: «Молодец». Ролик разместил у себя новостной телеграмм-канал «Ньюсач/Двач».

Известно, что в момент погружения ребенка в воду на улице было минус 26 градусов по Цельсию. Сама мама мальчика в воду не полезла, во всяком случае, на видео это не запечатлено.

Соцсети бурно отреагировали на инцидент: комментаторы иронично назвали женщину «мать года», предположили, что случившееся нанесло вред психологическому благополучию ребенка и удивились тому, что сама мать в холодную воду не окунулась.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что женщина все сделала правильно: так, мол, парень вырастет настоящим мужчиной, верующим, здоровым и высокоморальным человеком.

По словам заведующего пресс-службой администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева, такие случаи происходят каждый год десятками. А в местном отделении МЧС заявили, что всю ответственность за подобное поведение несут только родители детей, которых окунают в проруби.

Психологи, педиатры и даже священнослужители на новость отреагировали негативно. Они напомнили, что в таком деле, как купание в ледяной воде, важна добровольность.

Каждый год примерно за неделю до православного праздника Крещения Господня в СМИ появляются предупреждения от врачей и священников.

Первые предостерегают: окунаться в прорубь могут только здоровые люди, у которых все в порядке с сердцем и сосудами.

Вторые напоминают, что погружение в прорубь — это народный обычай, а не регламентированная церковью часть праздника, так что тот, кто не пошел среди зимы на речку, не нарушает никаких правил.

И те и другие уверенно говорят: не стоит совать в ледяную воду детей. С оговорками, конечно, мол, если у вас здоровый подросток, который сам туда хочет, — то пусть ныряет. Но и врачи и священники против того, чтобы купать зимой младенцев и маленьких детей, тем более — насильно.