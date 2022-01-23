Умер актер театра им. Маяковского Расми Джабраилов

На 90-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. О смерти актера сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, передает «Интерфакс».

Фото: www.mayakovsky.ru www.mayakovsky.ru

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста», - сказано в некрологе.

В театре отметили, что смерть Джабраилова стала «огромной невосполнимой утратой для всех маяковцев». Он был «актером с оригинальной внешностью и могучим темпераментом» и создал галерею ярких образов, «от трогательно нежных до уморительно смешных».

Расми Халидович Джабраилов родился в 1932 году. Окончил актерский и режиссерский факультеты ГИТИСа. Служил в Лезгинском драмтеатре в Дербенте. Работал на Таджикфильме, был режиссером Дагестанского русского театра в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра в Избербаше. В 1963 году стал режиссером Тульского областного театра. С 1964 года служил в Театре на Таганке. В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Маяковского.

В кино Джабраилов дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине «Одержимые». Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина «Вертикаль». Также актер сыграл множество небольших ролей в советских и российских фильмах.

В одном из интервью Расми Джабраилов отметил, что секрет сценической молодости и энергии актера кроется в азарте, любви к театру и к людям.