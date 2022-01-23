Гинцбург: Омикрон не поможет выйти из пандемии

Директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что штамм «омикрон» распространяется слишком быстро. Из-за его вирулентности возможно появление более опасной мутации. Поэтому штамм не станет выходом из пандемии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», - заявил Гинцбург.

Для того, чтобы избежать новой мутации вируса, необходимо за ближайшие шесть месяцев сделать прививки 75-80% российских граждан. Лучше всего для этого, по мнению ученого, подходит вакцина «Спутник».

В ином случае никто не сможет дать гарантии, что не возникнет еще один штамм, который, с высокой долей вероятности, будет более опасным.

Александр Гинцбург полагает, что на данном этапе вакцинацией охвачено недостаточное количество жителей страны. Уровень коллективного иммунитета к 21 января этого года достиг только 64,4%.

«И самое главное - не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», - сообщил Гинцбург.