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1 час назад

Гинцбург: Омикрон не поможет выйти из пандемии

Директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что штамм «омикрон» распространяется слишком быстро. Из-за его вирулентности возможно появление более опасной мутации. Поэтому штамм не станет выходом из пандемии.

Гинцбург: Омикрон не поможет выйти из пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», - заявил Гинцбург.

Для того, чтобы избежать новой мутации вируса, необходимо за ближайшие шесть месяцев сделать прививки 75-80% российских граждан. Лучше всего для этого, по мнению ученого, подходит вакцина «Спутник».

В ином случае никто не сможет дать гарантии, что не возникнет еще один штамм, который, с высокой долей вероятности, будет более опасным.

Александр Гинцбург полагает, что на данном этапе вакцинацией охвачено недостаточное количество жителей страны. Уровень коллективного иммунитета к 21 января этого года достиг только 64,4%.

«И самое главное - не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», - сообщил Гинцбург.

Ученый предупредил, что для тех граждан России из групп риска, которые до сих пор не сделали прививки, «омикрон» представляет такую же опасность, как и «дельта».

Общество,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,Интерфакс,
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