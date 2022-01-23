Гинцбург: Омикрон не поможет выйти из пандемии

Директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что штамм «омикрон» распространяется слишком быстро. Из-за его вирулентности возможно появление более опасной мутации. Поэтому штамм не станет выходом из пандемии.
«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», - заявил Гинцбург.
Для того, чтобы избежать новой мутации вируса, необходимо за ближайшие шесть месяцев сделать прививки 75-80% российских граждан. Лучше всего для этого, по мнению ученого, подходит вакцина «Спутник».
В ином случае никто не сможет дать гарантии, что не возникнет еще один штамм, который, с высокой долей вероятности, будет более опасным.
Александр Гинцбург полагает, что на данном этапе вакцинацией охвачено недостаточное количество жителей страны. Уровень коллективного иммунитета к 21 января этого года достиг только 64,4%.
«И самое главное - не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», - сообщил Гинцбург.
Ученый предупредил, что для тех граждан России из групп риска, которые до сих пор не сделали прививки, «омикрон» представляет такую же опасность, как и «дельта».