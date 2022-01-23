Безос вложил миллиарды долларов в создание лекарства от смерти

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в стартап Alto Labs., которому предстоит создать «лекарство от смерти». Об этом сообщает The Conservation.

Фото: Reuters Reuters

Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. Также к реализации идеи присоединились нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Создать «лекарство от смерти» ученые планируют благодаря изучению процесса репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых. Как отмечает издание, неизвестно, окажется ли проект успешным, но предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.