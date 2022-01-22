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1 час назад

Актриса Ольга Шрамко ушла из жизни после продолжительной болезни

Советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко, широкую известность которой принесли фильмы «Зойкина квартира», «Трава зелена», «Женщина дня» умерла на 58-м году жизни после тяжелой болезни, с которой она много лет боролась. Об этом сообщает во «ВКонтакте» музей-заповедник «Михайловское».

Умерла актриса Ольга Шрамко
Фото: КазахфильмКазахфильм

Шрамко с 2016 года работала в «Михайловском» — сначала экскурсоводом потом методистом научно-просветительской деятельности.

«Уже в самом начале работы, все, кто соприкасался с нею – сотрудники музея, посетители, гости – отмечали ее высокий профессионализм, глубокие знания в истории и пушкинистике. Ольга Юрьевна Шрамко была настоящим интеллигентом, умеющим делиться своими знаниями, слушать и чувствовать своего собеседника или находящуюся перед ней аудиторию», — пишут сотрудники музея.

Шрамко также служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, который в настоящее время называется «Балтийский дом».

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