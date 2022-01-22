Умерла актриса Ольга Шрамко

«Уже в самом начале работы, все, кто соприкасался с нею – сотрудники музея, посетители, гости – отмечали ее высокий профессионализм, глубокие знания в истории и пушкинистике. Ольга Юрьевна Шрамко была настоящим интеллигентом, умеющим делиться своими знаниями, слушать и чувствовать своего собеседника или находящуюся перед ней аудиторию», — пишут сотрудники музея.