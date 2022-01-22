Умер Дмитрий Донской, личный фотограф Ельцина

После тяжелой болезни на 86-м году жизни скончался мастер фотографии Дмитрий Донской, много лет проработавший фотокорреспондентом АПН и РИА Новости.
О смерти Донского РИА Новости сообщили его близкие.
Ранее Дмитрий был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Об этом рассказал его коллега Сергей Гунеев:
«Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я учился снимать спорт по его фотографиям. У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер».
Также Донской был личным фотографом Бориса Ельцина с 1991-го по 1997 год.
«В это время Дмитрий был не просто личным фотографом, он стал, по сути, членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко», - сообщил Гунеев.
Донской был лауреатом более 160 международных премий.