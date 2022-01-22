Умер Дмитрий Донской, личный фотограф Ельцина

«Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я учился снимать спорт по его фотографиям. У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер».