Онищенко оценил идею лечить омикрон водкой

Речь идет о заявлении доктора медицинских наук, академика РАН Сергея Колесникова . Ученый считает, что ингаляция паров водки эффективна против штамма омикрон.

«Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку… Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки», - сказал Онищенко.

По его мнению, единственное, что может помочь в борьбе с коронавирусом - убеждение людей в вакцинации, ревакцинации и соблюдении карантинных мер.