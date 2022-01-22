Онищенко оценил идею лечить омикрон водкой

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал предложение академика РАН лечить омикрон водкой. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Речь идет о заявлении доктора медицинских наук, академика РАН Сергея Колесникова. Ученый считает, что ингаляция паров водки эффективна против штамма омикрон.
Онищенко раскритиковал заявление коллеги.
«Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку… Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки», - сказал Онищенко.
По его мнению, единственное, что может помочь в борьбе с коронавирусом - убеждение людей в вакцинации, ревакцинации и соблюдении карантинных мер.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что «вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы».
«Достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — сказал ученый.