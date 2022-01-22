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24 минуты назад

Россияне стали больше интересоваться вакцинными турами

Стало известно о массовом интересе россиян к вакцинным турам в другие страны в преддверии туристического сезона. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Россияне стали больше интересоваться вакцинными турами
Фото: ReutersReuters

В частности, интерес к зарубежным вакцинам уже вызывает дополнительный спрос на авиабилеты в Армению, Турцию, Киргизию, Болгарию, Хорватию, Грецию, Сербию и Словению, отмечает издание. Кроме того, эксперты ожидают скачок спроса на подобные поездки во втором квартале 2022 года: по их мнению, он может увеличиваться каждый месяц не менее чем на 30 процентов.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в перспективе основными странами для путешествий за вакцинацией станут Армения и Турция. Он также добавил, что в среднем стоимость стоимость однократной поездки за иностранной вакциной составит 40 тысяч рублей.

В то же время представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что чаще всего туристам необходимо совершить для полноценной вакцинации две поездки за короткой срок. Другую проблему, по которой вакцинация за границей вряд ли станет массовым продуктом, назвал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Об обратил внимание на то, что в России не очень велика доля людей, которые могут себе позволить отдых за рубежом чаще двух раз в год.

Ранее в январе стало известно, что с 2022 года у россиян появится возможность привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам специалистов, туристам старше 18 лет будет доступна вакцинация как в частных, так и в государственных клиниках препаратами Pfizer, BionTech или китайским Sinovac.

Общество,Игорь Блинов,Дарья Домостроева,Pfizer,ВОЗ,
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