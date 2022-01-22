Врач предупредила об опасных последствиях «Омикрона»

При штамме коронавируса «Омикрон» могут обостриться кожные заболевания. Об этом заявила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.
«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи», цитирует Екатерину Вертиеву «Москва 24».
По словам Вертиевой, наиболее распространенным симптомом является токсическая эритема — синюшные пятна на коже. Иногда бывает поражение слизистой полости во рту, когда появляются пузыри, но редко. Также у пациентов с COVID-19 встречается крапивница, сообщила она. Обычную коронавирусной можно отличить только при анамнезе, сказала Вертиева. По ее словам, у всех штаммов коронавируса одинаковые дерматологические симптомы. Кожные признаки «Омикрона» не отличаются от «Дельты», отметила врач.
Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал способ определения «Омикрона». По его словам, может быть такое, что при «Омикроне» будет только насморк. Но если есть насморк, головная боль, осиплость, расстройства стула и боль в горле, то такой комплекс симптомов почти на 100% указывает на наличие этого варианта вируса.