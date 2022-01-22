Врач предупредила об опасных последствиях «Омикрона»

При штамме коронавируса «Омикрон» могут обостриться кожные заболевания. Об этом заявила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.

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«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи», цитирует Екатерину Вертиеву «Москва 24».

По словам Вертиевой, наиболее распространенным симптомом является токсическая эритема — синюшные пятна на коже. Иногда бывает поражение слизистой полости во рту, когда появляются пузыри, но редко. Также у пациентов с COVID-19 встречается крапивница, сообщила она. Обычную коронавирусной можно отличить только при анамнезе, сказала Вертиева. По ее словам, у всех штаммов коронавируса одинаковые дерматологические симптомы. Кожные признаки «Омикрона» не отличаются от «Дельты», отметила врач.