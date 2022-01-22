Умер актер из сериала «Ранетки» Арнис Лицитис

Знаменитый латвийский актер Арнис Лицитис, за свою жизнь часто появлявшийся на экране в советских и российских кинокартинах, умер в возрасте 76 лет. Об этом стало известно из сообщения его близкого друга, спортивного фотографа Зигизмундса Залманиса.

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«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», - написал он в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Артист родился в Риге 8 января 1946 года. В 1965 году он снялся в своем первом полнометражном фильме «Двадцать лет спустя» режиссера Аиды Манасаровой.