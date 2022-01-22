В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
29 минут назад

Академик РАН назвал способ борьбы с «омикроном» с помощью водки

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал, как с помощью водки можно бороться с «омикрон»-штаммом COVID-19.

Россиянам рекомендовали смачивать маску водкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать, — сообщил он.

Также ученый порекомендовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос. По его словам, наибольший шанс заразиться коронавирусом существует в общественном транспорте и в медучреждениях, поэтому Колесников посоветовал не посещать последние без крайней необходимости, сообщает «Радио 1».

Диетолог раскрыла эффективное средство профилактики «омикрона». Употребление продуктов с жирами животного происхождения способствует профилактике заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. Подобные жиры, считает она, позволяют укрепить иммунную систему организма.
Общество,Маргарита Королева,Сергей Колесников,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители