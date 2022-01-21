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1 час назад

В ПФР рассказали, кто заслужил ранний выход на пенсию

В Пенсионном фонде России заявили, что многодетные матери имеют право на ранний уход на пенсию. В ведомстве пояснили, что для этого необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Об этом сообщает URA.RU.

В ПФР рассказали, кто заслужил ранний выход на пенсию
Фото:  Zamir Usmanov/Global Look Press Zamir Usmanov/Global Look Press

Если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если у мамы четверо детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у мамы пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет, — сказано в пресс-релизе

В фонде отметили, что в 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13. Ещё одна категория граждан, которая имеет право на ранний выход на пенсию — педагоги и творческие работники.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение на партия «Справедливая Россия — За правду». Главным аргументом стало то, что многие пенсионеры-мужчины не доживают до 65 лет.

Об этом написал лидер фракции Сергей Миронов в своём Telegram-канале. Политик выразил уверенность в том, что предложение будет отклонено парламентским большинством, которым обладает партия «Единая Россия».

Общество,Сергей Миронов,Пенсионный фонд РФ,Единая Россия,Госдума,РИА Ura.ru,
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