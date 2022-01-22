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12 часов назад

Стало известно, когда состоится прощание с солисткой омского музтеатра Ольгой Бржезинской

Накануне «НО» сообщал, что в Омске на 88 году жизни умерла актриса омского музыкального театра Ольга Михайловна Бржезинская. После переезда в Омск в 1970 году она устроилась в театр музыкальной комедии и проработала там несколько десятилетий, сыграв множество разнообразных ролей.

Стало известно, когда состоится прощание с солисткой омского музтеатра Ольгой Бржезинской
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Сегодня стало известно, что прощание с Ольгой Михайловной состоится в понедельник, 24 января, в 18:30 в театре, которому она посвятила значимую часть своей жизни. Омичей, желающих проститься с Бржезинской, просят подходить к служебному входу омского музыкального театра. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Общество,Ольга Бржезинская,
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