Стало известно, когда состоится прощание с солисткой омского музтеатра Ольгой Бржезинской

Накануне «НО» сообщал, что в Омске на 88 году жизни умерла актриса омского музыкального театра Ольга Михайловна Бржезинская. После переезда в Омск в 1970 году она устроилась в театр музыкальной комедии и проработала там несколько десятилетий, сыграв множество разнообразных ролей.
Сегодня стало известно, что прощание с Ольгой Михайловной состоится в понедельник, 24 января, в 18:30 в театре, которому она посвятила значимую часть своей жизни. Омичей, желающих проститься с Бржезинской, просят подходить к служебному входу омского музыкального театра. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.