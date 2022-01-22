Стало известно, когда состоится прощание с солисткой омского музтеатра Ольгой Бржезинской

Накануне «НО» сообщал, что в Омске на 88 году жизни умерла актриса омского музыкального театра Ольга Михайловна Бржезинская. После переезда в Омск в 1970 году она устроилась в театр музыкальной комедии и проработала там несколько десятилетий, сыграв множество разнообразных ролей.