В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

В Петербург поступила первая партия вакцины "Спутник М" для подростков

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в воскресенье на склад в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению, в ближайшее время она будет разведена по районным поликлиникам, где оборудованы пункты вакцинации.

Первая партия «Спутника М» прибыла в Санкт-Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня утром на склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины для подростков ["Спутник М"] в количестве 2 880 комплектов доз. Производитель - ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет разведена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комздраве сообщили, что пункты вакцинации в детских поликлиниках уже готовы к приему подростков. В дальнейшем, когда объем партии вакцины будет возрастать, будут организованы прививочные пункты на базе школ.

Власти Петербурга ранее сообщали, что вакцинация детей будет исключительно добровольной. При этом отмечали, что есть спрос на вакцинацию со стороны учеников выпускных классов.

Общество,Правительство Санкт-Петербурга,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители