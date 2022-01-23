Первая партия «Спутника М» прибыла в Санкт-Петербург

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в воскресенье на склад в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению, в ближайшее время она будет разведена по районным поликлиникам, где оборудованы пункты вакцинации.

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"Сегодня утром на склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины для подростков ["Спутник М"] в количестве 2 880 комплектов доз. Производитель - ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет разведена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комздраве сообщили, что пункты вакцинации в детских поликлиниках уже готовы к приему подростков. В дальнейшем, когда объем партии вакцины будет возрастать, будут организованы прививочные пункты на базе школ.