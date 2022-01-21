"Доработанное творение": Вирусолог назвал рукотворным COVID-19

«Именно по тому, как он себя ведет, это наталкивает на мысль [о вмешательстве человека в происхождение коронавируса — прим. ГМ]. Я отнюдь не сумасшедший, но у инфекции есть логика поведения, как и у всего живого. Этот коронавирус этой логике не подчиняется. Он ведет себя не так. Мы исходили из представлений классической эпидемиологии, которая всегда имела дело с природными вирусами. Это творение доработанное. Знаете, как дамы бывают тюнинговые, ну вот то же самое — вроде коронавирус, а вроде к нему что-то приделали», - считает Никифоров.