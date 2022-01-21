"Доработанное творение": Вирусолог назвал рукотворным COVID-19

Главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Виктор Никифоров считает, что коронавирус имеет природное происхождение, но на его развитие могли повлиять искусственно, пишет "Говорит Москва".
"Это, конечно, вирус исходно природный, от летучей мыши. Но к нему умелые ручки очень даже приложены. Ему, так скажем, показали направление, в котором он должен работать, отнюдь не в сторону летучих мышей", - сказал Никифоров.
По его словам, доказательство служат 12 нуклеозидов, которые кодируют всем известную петлю, расщепляемую фурином, то есть S-белок, которого у обычного природного коронавируса не было.
"Для вируса летучих мышей такая штука не нужна. А природная мутация — вероятность существует. Если вы посадите 10 тысяч обезьян перед компьютером, есть вероятность, что они напечатают «Войну и мир», - отметил вирусолог.
По его словам , коронавирус в своем поведении отличается от большинства изученных вирусов. Это стало причиной ошибок в прогнозах ученых относительно пандемии.
«Именно по тому, как он себя ведет, это наталкивает на мысль [о вмешательстве человека в происхождение коронавируса — прим. ГМ]. Я отнюдь не сумасшедший, но у инфекции есть логика поведения, как и у всего живого. Этот коронавирус этой логике не подчиняется. Он ведет себя не так. Мы исходили из представлений классической эпидемиологии, которая всегда имела дело с природными вирусами. Это творение доработанное. Знаете, как дамы бывают тюнинговые, ну вот то же самое — вроде коронавирус, а вроде к нему что-то приделали», - считает Никифоров.