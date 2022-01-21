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1 час назад

"Доработанное творение": Вирусолог назвал рукотворным COVID-19

Главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Виктор Никифоров считает, что коронавирус имеет природное происхождение, но на его развитие могли повлиять искусственно, пишет "Говорит Москва".

"Доработанное творение": Вирусолог назвал рукотворным COVID-19
Фото: ReutersReuters

"Это, конечно, вирус исходно природный, от летучей мыши. Но к нему умелые ручки очень даже приложены. Ему, так скажем, показали направление, в котором он должен работать, отнюдь не в сторону летучих мышей", - сказал Никифоров.

По его словам, доказательство служат 12 нуклеозидов, которые кодируют всем известную петлю, расщепляемую фурином, то есть S-белок, которого у обычного природного коронавируса не было.

"Для вируса летучих мышей такая штука не нужна. А природная мутация — вероятность существует. Если вы посадите 10 тысяч обезьян перед компьютером, есть вероятность, что они напечатают «Войну и мир», - отметил вирусолог.

По его словам , коронавирус в своем поведении отличается от большинства изученных вирусов. Это стало причиной ошибок в прогнозах ученых относительно пандемии.

«Именно по тому, как он себя ведет, это наталкивает на мысль [о вмешательстве человека в происхождение коронавируса — прим. ГМ]. Я отнюдь не сумасшедший, но у инфекции есть логика поведения, как и у всего живого. Этот коронавирус этой логике не подчиняется. Он ведет себя не так. Мы исходили из представлений классической эпидемиологии, которая всегда имела дело с природными вирусами. Это творение доработанное. Знаете, как дамы бывают тюнинговые, ну вот то же самое — вроде коронавирус, а вроде к нему что-то приделали», - считает Никифоров.

Общество,Виктор Никифоров,Федеральное медико-биологическое агентство,Радиостанция "Говорит Москва",
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