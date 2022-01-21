Синоптик спрогнозировал понижение температуры в центре России

На следующей неделе зима в Центральной части России возвращается в норму, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: Игорь Самохвалов/ПГ Игорь Самохвалов/ПГ

По Центральной России ударил североатлантический циклон «Ида», который до конца недели обещает принести с собой до 8-13 миллиметров осадков. Шувалов считает, что циклон является предвестником «гладкого, не очень выразительного, но понижения температуры».

По словам синоптика, снегопады полностью прекратятся в субботу. Температура в выходные дни понизится и будет держаться в пределах 3-9 градусов мороза. В понедельник и вторник в ночные и утренние часы ртутный столбик остановится на отметке -10..-12.