Наручники и ремни: усмирять авиадебоширов будут по-новому

Министерство транспорта предлагает выдавать бортпроводникам пластиковые наручники и нейлоновые ремни, чтобы сдерживать тех, кто нарушает порядок на борту самолёта. Соответствующий проект постановления размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

«Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) при исполнении должностных обязанностей обеспечиваются: пластиковыми наручниками; нейлоновыми ремнями, для использования в качестве средств связывания», — говорится в приложении к документу.

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В нём отмечается, что члены экипажа самолёта и сотрудники службы авиационной безопасности авиакомпании должны сразу же сообщить командиру воздушного судна о действиях тех, кто создаёт угрозу безопасности полёта либо жизни или здоровью людей на борту. В частности, в случаях словесных угроз, брани или оскорблений, а также в случае угрожающего, наглого или оскорбительного поведения в отношении пассажиров и членов экипажа, препятствования в исполнении обязанностей, включая отказ соблюдать требования безопасности.

При этом членам лётного экипажа запрещено покидать кабину для оказания помощи по пресечению действий дебошира.

Размещать нарушителей на креслах, расположенных у прохода или выхода, также запрещается.

Командир воздушного судна имеет право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности о пресечении нарушений и об использовании специальных средств сдерживания, таких как пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Уточняется, что использование наручников и нейлоновых ремней прекращается по указанию командира или при передаче нарушителя правоохранительным органам.

В декабре 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экипажам самолётов применять против пассажиров, которые хулиганят на борту, специальные средства сдерживания. Он дополняет Воздушный кодекс нормой, определяющей права членов экипажа и сотрудников службы авиационной безопасности в случае противоправного поведения пассажиров в самолёте.

Глава лётного профсоюза — о том, как изменит ситуацию с безопасностью авиарейсов разрешение использовать на борту спецсредства

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бортпроводникам применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Теперь члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна». Перечень спецсредств в ближайшее время должно утвердить правительство. Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в интервью NEWS.ru рассказал, какие средства проводникам нужны, как с дебоширами могут справляться женщины, а также о том, есть ли у пилотов пистолеты, как это иногда показывают в кино.

— Вы поддерживаете выдачу бортпроводникам спецсредств?

— Поддерживаю, конечно. Мы несколько лет говорим о том, что эти спецсредства необходимы. До сих пор проводникам приходится утихомиривать дебоширов подручными средствами: скотчем или ремнями от аварийно-спасательного оборудования, на котором показывают перед вылетом, что делать в случае ЧП. Почему-то в Думе быстро принимают законы по каким-то QR-кодам или повышению пенсий, а тут очень долго с этим тянули.

— Пока не уточняется о каких спецсредствах идёт речь. Какие, на ваш взгляд, нужны?

— Пластиковые наручники точно. Специальные ремни, думаю, тоже.

— Большинство бортпроводников — женщины, часто на рейсе нет ни одного мужчины-проводника. Насколько им пригодятся такие спецсредства? Ведь скрутить мужчину и надеть на него наручники будет непросто. При этом дать им электрошок или нечто подобное также нельзя, так как опасно, чтобы такие предметы были на борту.

— Всё так и есть. Электрошокеры или какие-нибудь баллончики со слезоточивым газом точно нельзя.

— И что же делать?

— Дебоширы — это проблема определённых рейсов — курортных, чартеров куда-нибудь в Египет, Таиланд или на Кубу. Пассажиры иногда «готовятся» к отлёту заранее, пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже «заряженные». К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. Основная причина дебошей в этом. На такие рейсы мужчин-бортпроводников ставят точно. Этим должны заниматься в авиакомпании. Собственно, они сейчас этим и занимаются.

— Второй пилот может прийти и помочь скрутить дебошира?

— Нет, ему запрещено. Член лётного экипажа может пострадать, что несёт риск для успешного выполнения полёта.

— В кино часто показывают, что у экипажа есть оружие, но, я так понимаю, что это миф?

— В Советском Союзе было. Это опасная штука. Можно промахнуться, выбить иллюминатор, разгерметизировать самолёт. В итоге от этого ушли, хотя я сам ещё застал этот период. Оружие выдавали перед вылетом, потом его сдавали.

— В США есть институт маршалов, которые вооружены и летают на некоторых рейсах. Может быть нам стоить тоже организовать нечто подобное?

— Это очень большие дополнительные расходы. Гораздо лучше принять в штат бортпроводниками физически здоровых сильных людей, которые бы прошли подготовку по рукопашному бою. В Америке маршалы летают также не на всех рейсах, только на потенциально опасных.

В своё время я предлагал радикальное решение: запрет продажи алкоголя в аэропорту, однако они на это не пошли — это их доход и прямая продажа и аренда кафе. Всё в итоге перекладывают на экипаж. При этом с этой проблемой должны работать и служба организации перевозок, то есть люди, которые регистрируют людей, оформляют багаж, проверяют посадочные талоны. В их обязанности тоже входит наблюдать за пассажирами, выявляя потенциально опасных. В израильском аэропорту имени Бен Гуриона при подходе работают несколько специальных кордонов, где за пассажирами внимательно наблюдают, задают несколько вопросов, оценивают степень адекватности. У нас надо что-то такое же. Сейчас пьяного человека, который проходит регистрацию, пропускают вместо того, чтобы оставить, потому что не хотят себе лишней головной боли. Только если при входе на борт человек слишком сильно «бузит», о нём докладывают командиру, который может снять этого пассажира с рейса. Однако это приводит к задержке рейса и, как я уже говорил, в итоге всю ответственность скидывают на экипаж.

— Создаётся впечатление, что в последнее время случаев с дебоширами стало больше. Это действительно так или просто теперь у всех мобильные?

— Сложно сказать. Наверное да, мобильных больше, все на виду, запись можно быстро кинуть в СМИ, и новость об этом расходится быстро. Но дебоширов хватает. У меня был случай, летели в Азию, то ли в Бангкок, то ли в Пхукет, то ли в Хошимин. Прошло два часа, и мне говорят сотрудники экипажа, что есть пассажиры, которые пьют и никого не хотят слушать. У меня кроме громкой связи ничего нет. Я по ней сказал, что распитие алкогольной продукции в салоне запрещено и я могу расторгнуть договор о перевозке, высадить пассажиров в ближайшем аэропорту и сдать властям. На выбор я им предложил ближайшие аэропорты: в Карачи, в Кабуле и в Лахоре. Это подействовало — всё убрали.

Авиакомпании должны будут установить в самолетах камеры видеонаблюдения, следует из опубликованного в четверг постановления правительства. Как следует из документа, требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года, а для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика, - с 2023 года.

Самолеты необходимо будет оборудовать средствами, обеспечивающими "видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)", отмечается в постановлении.

При этом видеоинформация должна храниться не менее 30 суток. Такие же требования в постановлении предусмотрены и к иностранным авиакомпаниям.

Требование о наличии видеокамер в салонах самолетов впервые появилось в приказе Минтранса РФ "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности", который вступил в силу в 2011 году. Однако эту идею авиакомпании посчитали сложной в реализации и требующей солидных затрат.

Ространснадзор вплоть до 2016 года не штрафовал и не наказывал авиакомпании за несоблюдение этого федерального правила. В 2016 году обсуждение этой проблемы вновь стало актуальным для авиакомпаний на фоне штрафов Ространснадзора. Тогда же Минтранс отложил введение этой меры на 2019 год, а затем на 1 января 2020 года. При этом, например, "Аэрофлот" предлагал отложить вступление в силу требований о видеокамерах в самолетах на 2025-2030 годы.

Установка камер в салонах самолетов обойдется российским авиакомпаниям в 40 млрд рублей - такую оценку "Аэрофлот" приводил в 2018 году.

В России полиция задержала дебошира, который устроил потасовку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Новокузнецк. Как сообщает РЕН ТВ, недовольство и гнев пассажира вызвала просьба стюарда надеть маску.

37-летний мужчина наотрез отказался использовать индивидуальные средства защиты, после чего начал оскорблять бортпроводников нецензурной бранью, указали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе конфликта мужчина ударил по лицу одного из бортпроводников.

В итоге медицинское освидетельствование показало, что мужчина не был пьян, содержание алкоголя в крови у него было — 0,03 промилле.

Против хулигана составлено три административных протокола. Полиция проводит проверку.

Анастасия Волочкова вступила в конфликт с бортпроводниками рейса Мальдивы-Москва из-за отказа надеть защитную маску. На балерину составили два протокола — за отсутствие маски и мелкое хулиганство (оскорбление полицейских). Директор Волочковой Светлана Герасимова рассказала «Газете.Ru», что танцовщица не летает трезвой из-за аэрофобии. Летевшая в одном самолете с артисткой пассажирка утверждает, что та сама спровоцировала скандал со стюардом.

Инцидент произошел 18 января. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова отказалась надевать маску в самолете, летевшем с Мальдивских островов в Москву. Бортпроводники неоднократно подходили к танцовщице с просьбой надеть спущенную на нос маску. После посадки в аэропорту Шереметьево Волочкову и ее бойфренда Сергея Кузнецова задержала полиция.

Согласно пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, на Волочкову составили два протокола — за отсутствие маски и мелкое хулиганство (оскорбление сотрудников полиции при задержании). Ответственность за эти правонарушения предполагает штраф до 30 тыс. руб., а также арест до 15 суток.

«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — рассказали в управлении.

Директор артистки Светлана Герасимова подтвердила, что во время дебоша в самолете Волочкова была пьяна. В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что балерина употребляет алкоголь перед полетом из-за аэрофобии.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — сообщила Герасимова.

Утром 19 января Волочкова опубликовала в Instagram видео инцидента. На кадрах балерина находилась в самолете со спущенной на подбородок маской. Рядом были бойфренд балерины, а также мальчик, который пришел с ней пообщаться.

«Мы с Настей сидели в самолете, — рассказал возлюбленный Волочковой в видеообращении. — Там было очень много детей, и все они подходили просто посидеть, пообщаться. Настя им подарки какие-то дарила. Я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить. Перевожу камеру на самолет, 90% пассажиров без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались».

При этом очевидица Юлия Курепова в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла слова Кузнецова о том, что бортпроводники игнорировали других пассажиров без масок.

«Нет, это неправда. Всем предлагали поменять маски и сидеть в масках, но поскандалить с телефоном в руках решила именно она», — заявила собеседница.

Сама Волочкова заявила о факте провокации со стороны экипажа. Вместе с бойфрендом она записала видео с объяснением ситуации.

«Стюард просто спровоцировал нас. Подходит постоянно к нам. Только снимешь маску, — там же камеры. Подходит: «наденьте маску». Ни к кому не подходил. Потому единственный, кто известный человек там был, — это Анастасия Волочкова», — заявила танцовщица.

Она добавила, что «не оставит эту ситуацию» и подаст в суд на одного из бортпроводников по имени Иван за провокацию, ущерб деловой репутации и клевету.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал «Газете.Ru», что в действиях Волочковой может «не быть состава правонарушения». По его словам, занести балерину в черный список авиапассажиров может конкретная авиакомпания, но при этом другие не обязаны отказывать ей в продаже билетов.

На борту самолета, выполняющего рейс по маршруту «Магадан — Новосибирск», мужчина устроил дебош, приставая к другим пассажирам и начав драку, сообщает телеканал RT.

На кадрах видео мужчина, сидящий в среднем кресле на одном из рядов, внезапно начинает размахивать руками и ногами и нападать на пассажиров впереди. Спустя несколько секунд мужчину, который не произнес ни слова, обездвижили другие пассажиры.

По прибытии в пункт назначения на борт поднялись сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Пассажиры предположили, что устроивший дебош мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В отделении полиции на дебошира составили два административных протокола.

Задержание авиадебошира, закурившего на борту самолета Калининград — Москва, а затем оторвавшего погоны у полицейского попало на видео. Кадры опубликованы на сайте МВД России.

На них видно, как двое полицейских и один из пассажиров готовятся вывести из самолета мужчину, надев на него в наручники. Тот делает вид, что не понимает, что происходит, и интересуется, «в чем вообще вопрос».

В этот момент другие пассажиры пытаются покинуть борт со словами «пойдем, пока его держат» или снимают происходящее на смартфоны.

Инцидент произошел 31 мая в аэропорту Шереметьево. Командир экипажа вызвал полицию после того, как пьяный пассажир закурил, не реагируя на замечания бортпроводников. При виде сотрудников правоохранительных органов дебошир попытался сбежать, прорвавшись к выходу.

«Размахивая руками и нецензурно выражаясь, он оттолкнул полицейского и порвал свой паспорт. После этого мужчину задержали и доставили в Линейное управление полиции», — отметила представитель ведомства Ирина Волк.

Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош и с криком «стреляйте в меня» подралась со стюардессами. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 27 декабря, на борту рейса авиакомпании Spirit Airlines, следующего по маршруту Форт-Лодердейл — Нэшвилл. Во время полета 42-летняя жительница США Аманда Генри, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на двух бортпроводниц — вцепилась в волосы одной и ударила другую.

Пассажирам удалось задержать дебоширку и связать ее. Оставшееся время полета американка громко выкрикивала ругательства в адрес экипажа воздушного судна. По словам очевидцев, у женщины были налитые кровью глаза, и от нее пахло спиртным.

После приземления самолета в аэропорту Теннеси Генри была задержана сотрудниками полиции, ей предъявили обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Туристку выпустили под залог в 100 долларов.