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1 час назад

ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса. Препарат получил название «Конвасэл», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр лекарственных средств Минздрава.

ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины от COVID
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022. Торговое наименование: Конвасэл Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — цитирует агентство запись в реестре.

Вакцина является препаратом нового поколения. Основной механизм её действия со стоит в выработке специфического клеточного иммунного ответа, выработке фенотипа центральных клеток памяти и развитии внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

Минздрав выдал ФМБА разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний препарата в июле 2021 года. В исследовании вакцины принимают участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Лекарство было разработано ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, побочных эффектов у него нет.

Общество,Вероника Скворцова,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА Новости,
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